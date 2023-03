Harderwijkse therapeut (60) gestraft voor seksueel misbruik: patiënte bewaarde sperma in wc-papier als bewijs

Gereno­veerd Gemaal Vissering op Urk is klaar voor de toekomst en heeft een primeur voor vissen

Gemaal Vissering op Urk is onlangs gerenoveerd en verduurzaamd. Het gemaal maakt daardoor geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Ook kent het Rijksmonument een primeur. Tijdens de renovatie is er een vispassage ingebouwd, waardoor vissen voor het eerst de Noordoostpolder in en uit kunnen zwemmen.