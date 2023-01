Hasj via zakje chips gevangenis Lelystad binnengebracht, smokkelaar wordt betrapt

Nachtje slapen in een werkkamp? Dat kan nog dit jaar in Dronten: ‘Se­mi-primitieve omstandig­he­den’

Altijd al willen weten hoe het was om als polderarbeider in een werkkamp te verblijven? Dat kunt u later dit jaar ervaren in Dronten. Hier wordt een replica van de gesloopte pioniersbarak gebouwd, dit was het laatste stukje van het plaatselijke werkkamp. Naast een museum komt er een bed and breakfast in dit gebouw. Hier kunnen mensen onder ‘semi-primitieve omstandigheden’ verblijven.

12 januari