Helder weer in Lelystad vanmiddag en vanavond

met video Grote brand in antiekwin­kel op industrie­ter­rein Lelystad: ‘Vuur heeft flink huisgehou­den’

Er woedde vannacht een grote brand op industrieterrein Noordersluis in Lelystad. Het vuur brak uit in antiekwinkel De Brocanteloods. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze ochtend is de brandweer nog druk met nablussen.