Hertenvlees Oostvaardersplassen nu te koop, ook voedselbanken krijgen deel

Hamburgers, worstjes, biefstukken: het vlees van afgeschoten edelherten uit de Oostvaardersplassen is vanaf vandaag te koop via wildgroothandel Pieter van Meel uit Amsterdam.

Niet al het vlees wordt online verkocht. Er gaat ook een groot deel naar restaurants en poeliers, en richting diverse voedselbanken.

Consumenten kunnen online twee verschillende pakketten kopen: een van twee kilo voor 59,95 euro en een pakket van vier kilo voor 99,95 euro. In het pakket zitten onder meer rugfilet medaillons, biefstukken, hamburgers en chipolata worstjes. Het wordt gekoeld bezorgd in heel Nederland. Edelherten zijn één van de meest kieskeurige dieren als het gaat om wat ze eten. Ze eten namelijk alleen natuurlijke vegetatie, waardoor het vlees ontzettend zuiver, zacht en fijn van structuur is.

Afschieten

Staatsbosbeheer brengt op dit moment het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug van 2320 naar 490. Dat komt door nieuw beleid van de provincie Flevoland. Die koos vorig jaar - na veel discussie over dierenwelzijn - voor een andere manier van beheer in het natuurpark. Sinds 10 december zijn ze in Flevoland bezig met het afschieten van de herten. Verwacht werd dat het sneller zou gaan, maar inmiddels loopt Staatsbosbeheer achter op schema.

Niet alle afgeschoten dieren gaan naar de slager. Een deel blijft achter in het gebied als voedsel voor onder meer de vos en de raaf, meldt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. ,,Het overige vlees wordt vanaf vandaag op diverse manieren voor menselijke consumptie aangeboden, zodanig dat het voor verschillende groepen mensen beschikbaar komt.’’

Herten rugfilet medaillons

Achtduizend zakjes

Slager Van Meel en Staatsbosbeheer doneren ongeveer tweeduizend kilo van het vlees aan Voedselbanken Nederland. Dat zijn zo’n achtduizend zakjes voor in de diepvries. Het gaat onder meer om stoofvlees. Voor consumenten is het edelhertenvlees alleen online te koop via www.koopeenhert.nl.

Staatsbosbeheer krijgt van Van Meel ‘een marktconforme vergoeding van een paar euro per kilogram edelhert’, meldt Van Dun. ,,Het geld vloeit terug naar het natuurgebied en zal deels worden gebruikt om een deel van de kosten te dekken.’’

De herten zijn na afschot ontdaan van ingewanden en daarna een tot twee weken in een koelinstallatie opgeslagen. Dat is nodig voor de rijping. Van Meel heeft het vlees op de eigen locatie in Amsterdam verwerkt voor consumptie. Het is daarna door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gekeurd, meldt Van Dun.