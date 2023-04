Hindoepriester (77) uit Lelystad aangeklaagd voor misbruik tijdens ritueel: ‘U bent de duivel’

Biddinghui­zen kan weer uitbreiden: gemeente koopt grond voor nog eens honderden woningen

Biddinghuizen gaat stevig uitbreiden. Nu de eerste fase van de wijk De Graafschap bijna vol is, koopt de gemeente Dronten de grond die nodig is voor de volgende fasen. Daarmee is er ruimte voor nog eens honderden woningen. Wel moeten de paardenweiden en volkstuinen hierdoor verhuizen.