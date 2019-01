Illegaal bijvoeren Oostvaardersplassen weer begonnen

De voerploegen, die zich hebben verenigd in Code Rood, zeggen dat bijvoeren noodzakelijk is om de grote grazers deze winter in een redelijke conditie te houden. Vorig jaar liep het bijvoeren uit op rellen.



Later in het jaar stelde de provincie Flevoland nieuw beleid vast voor de Oostvaardersplassen, waarin de zorg voor de grazers in de toekomst anders is geregeld. Er moeten ook 180 konikpaarden en 1830 edelherten verdwijnen uit het gebied.