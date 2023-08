In Bataviahaven gezonken schip gaat de verkoop in: boot kost Lelystad al tienduizenden euro’s

Razendsnel op de fiets van Lelystad naar Almere dankzij hagelnieu­we ‘snelweg’

Op je snelle elektrische fiets of speed pedelec van Lelystad naar Almere pendelen? Het valt op dit moment nog niet mee over de vaak smalle fietspaden. Daaraan komt als het aan de provincie Flevoland ligt een eind met de aanleg van een hagelnieuwe ‘snelweg’. Geduld is nog wel even een schone zaak.