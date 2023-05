Inbrekers van 13 en 15 jaar oud opgepakt in Lelystad: ‘Bizar’

Man krijgt klappen in Harderwijk, valt met hoofd op tegels en loopt schedelba­sis­frac­tuur op: ‘Vervelende situatie’

Hij zit er al een jaar mee dat hij op 24 april vorig jaar tijdens een vechtpartij op Strandboulevard West in Harderwijk iemand een klap heeft verkocht. Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de tegels en liep een schedelbasisfractuur en een bloeding in zijn hoofd op. De 21-jarige verdachte uit IJsselmuiden heeft bekend en wil duidelijkheid over zijn lot, maar dat kreeg hij vandaag niet.