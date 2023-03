Inwoners van Lelystad kunnen helpen bij bestrijden van gevaarlijke reuzenberenklauw

In Lelystad wordt al jaren gewerkt om de reuzenberenklauw te bestrijden. De gemeente voert hiervoor zelf de meeste werkzaamheden uit, maar roept ook de hulp in van inwoners. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland kunnen vrijwilligers dit jaar op twee locaties aan de slag om haarden van de reuzenberenklauw te bestrijden en uitzaai te voorkomen.

Extra handjes

Het gaat om de Ecozone bij de Landerijen en bij de volkstuinen in het Karveel. Bij de volkstuinen in het Karveel start een nieuwe groep. In de Ecozone is al een groep vrijwilligers actief, maar zijn extra handjes welkom. In het Karveel wordt gewerkt op de dinsdagen 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei en 13 juni. In de Ecozone gaan vrijwilligers aan de slag op de woensdagen 12 april, 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni.