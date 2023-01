Jongens van 11 en 13 jaar aangehouden voor vernielingen in Lelystad

Mogelijk meer verdachten

,,We hebben ze aangehouden en ondervraagd. Wie weet komen er na deze aanhouding nog meer verdachten in beeld. Dat weten we nu nog niet. Met de jongens en een van de ouders is in ieder geval een goed gesprek geweest. Wat er met het tweetal gaat gebeuren, is niet bekend. Die van 11 jaar is nog te jong om strafrechtelijk vervolgd te worden. De ander moet waarschijnlijk schadevergoeding betalen.’’