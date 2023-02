Joost Meijs nieuwe bestuurder Coloriet in Flevoland

Wonen er straks arbeidsmi­gran­ten in Drontense sport­school? Buurt is er niet blij mee: ‘Kinderen fietsen er langs’

Het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in voormalig sportcentrum De Bever in Dronten, zorgt voor onrust in de buurt. Omringende sportverenigingen hebben ‘zorgen en vragen’, een groep omwonenden is ronduit tegen. ,,Het is nog niet te laat om bezwaar te maken.”