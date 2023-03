JYSK betrekt tijdelijk distributiecentrum in Lelystad en bouwt aan eigen onderkomen

Het tijdelijke distributiecentrum van JYSK in Lelystad - dat 60.000 vierkante telt - is inmiddels bijna gevuld, zo laat de retailer weten. In Lelystad liggen vooral tuinmeubelen opgeslagen voor het outdoorseizoen van JYSK, dat deze maand van start gaat.

Dankzij de opening van het distributiecentrum in Lelystad verkleint JYSK naar eigen zeggen de CO2-voetafdruk. Voorheen kwamen alle leveringen namelijk uit het distributiecentrum in het Deense Uldum. ,,Doordat we nu dichter bij de klant zijn besparen we veel vrachtwagenkilometers”, zegt Stoyan Lolev, Operations Manager van JYSK in Lelystad.