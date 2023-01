Kunstenaar Jan-Albert Ernsten exposeert schilderijen in St Jansdal Lelystad

MET VIDEO & FOTO'S Alinde (19) is een van de gezichten op bijzondere postzegels: ‘Zetten Kamperei­land op de kaart’

Het is anderhalf jaar geleden dat de beroemde kunstfotograaf Jimmy Nelson op het Kampereiland was. De klok rond fotografeerde hij volwassenen en kinderen in lokale klederdracht. Vraag betrokkenen naar die dag en ‘leuk’ wordt gevolgd door ‘poespas’. Sinds vandaag ook ‘trots’.

10:31