‘Laatste kans’ om grote krapte op stroomnet in Flevoland aan te pakken: ‘Dit is een probleem van ons allemaal’

Politiek Zeewolde kan aan de slag met megakazer­ne

De boeren in het ‘kazernegebied’ in Zeewolde gaan hun pijlen richten op de politieke partijen in de gemeenten Zeewolde en Nijkerk en in de provincie Flevoland. Nu hun gesprek met staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie hopen ze een politieke tegenwind op gang te kunnen brengen. ,,Draagvlak is voor hem heel belangrijk.’’