Lelystad gaat starters op de woningmarkt helpen en stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor starterslening

A6 tussen 21 juni en 6 juli zeven avonden en nachten dicht tussen Almere Bui­ten-Oost en Lelystad

Rijkswaterstaat voert tussen woensdag 21 juni en donderdag 6 juli in zeven avonden en nachten diverse asfalteringswerkzaamheden uit aan de A6 Almere richting Lelystad. Tijdens de werkzaamheden is van 20.00 tot 05.30 uur het deel van de snelweg tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad in de richting van Lelystad afgesloten.