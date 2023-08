Lelystad zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

Opa (74) uit Lelystad misbruikte kleindoch­ter terwijl oma boodschap­pen deed: celstraf

‘Opa moet met zijn poten van me afblijven.’ Met die woorden vertelde een kleindochter van Jacobus B. (74) uit Lelystad voor het eerst over het misbruik dat volgens haar jarenlang speelde. Dat begon toen ze een jaar of 4 was en stopte ongeveer tien jaar later. B. moet daar nu voor naar de gevangenis.