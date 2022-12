Lelystedeling ontkent dreiging met wapen, maar politie vindt in zijn auto toch een ploertendoder

Jongen (15) in gestolen auto crasht na politieach­ter­vol­ging in tuin Lelystad

Een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard die in een gestolen auto reed, is na een wilde politieachtervolging tussen Enkhuizen en Lelystad gecrasht in een tuin. Te voet vluchtte de jongen verder, maar hij werd even daarna alsnog aangehouden.

19 december