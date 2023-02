Lichaam vermiste jongen (19) uit Lelystad gevonden: politie sluit ongeluk of misdrijf uit

Defensie bereidt zich voor op natte voeten in superkazer­ne Zeewolde

Het blijft een gek idee, een kazerne bouwen onder zeeniveau, zoals Defensie nu van plan is in Flevoland. In Zeewolde, nota bene pal naast de dijk die het lage polderland moet beschermen tegen het hoge water. Eén bom en de militairen en al hun tanks zijn onschadelijk gemaakt. Wordt Flevoland een ‘priority target’, ofwel een belangrijk doelwit?

10 februari