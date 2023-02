Lijsttrekkers politieke partijen doen mee aan show van Flevolandse cultuursector

MET VIDEO Corsobou­wers uit Vollenhove werken voor het eerst met plastic dahlia’s (maar ze hebben een goede reden)

Een door Vollenhoofse wagenbouwers gemaakte praalwagen is dit jaar te zien op een expositie in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Niet voorzien van echte dahliabloemen, zoals tijdens het corso, maar van plastic exemplaren. Het 75-jarig bestaan van het museum heeft geleid tot de bijzondere samenwerking met de corsobouwers uit de voormalige Zuiderzeestad Vollenhove.

5 februari