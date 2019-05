Magneetvissers Betty en Daan vingen al kluizen, kogels en geldkistjes

In amper drie maanden tijd heeft het gezin Staal uit Lelystad het ene na de andere opmerkelijke voorwerp boven water getakeld. Van kluizen tot kogels van een Kalasjnikov. De laatste vangst van de magneetvissers is een geldkistje dat werd buitgemaakt bij een inbraak in 2008. ,,Dit is heel verslavend.’’

Hoewel de inhoud van het kistje - een trouwboekje, bankpasjes en biljetten ter waarde van zestig euro - vrijwel vergaan is, heeft de eigenaar de familie Staal van harte bedankt.

Hengelaars laten hun wijsvingers doorgaans steeds verder uiteen gaan als ze de grootte van hun vangst beschrijven. Hoe sterk het visserslatijn van magneetvissers is, valt nog te bezien. Want dit is een betrekkelijk jonge tak van sport, die echter sterk aan populariteit wint. Zo maken Daan en Betty Staal, hun kinderen Ryan (16), Jordy (14), Jesse (8) en Milan (2) steeds koortsachtiger jacht op metalen voorwerpen die op hen liggen te wachten in de diverse waterpartijen van Lelystad. ,,Het is jammer dat goud en zilver niet aan onze magneten blijven hangen’’, stelt Betty. ,,Maar kluizen en kogels bijvoorbeeld wel.’’

Schatten

De liefhebberij begon voor het gezin met jagen op schatten onder de grond met behulp van een metaaldetector. Zo kun je in Lelystad restanten vinden van gezonken schepen van de voormalige Verenigde Oostindische Compagnie en van neergestorte vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Het gezin Staal stuitte op muntjes uit de oorlog, maar er zouden ook geldstukken uit de VOC-tijd verborgen liggen. Inmiddels hebben de Staals hun werkterrein verlegd van land naar water.

Sieraden

De grootste vangst voltrok zich op 17 maart. Het Detector Powerteam, zoals de magneetvissers zichzelf noemen, haalde toen een kluis met onder meer sieraden en certificaten boven water. ,,We weten niet precies wat erin zat, want we hebben die kluis meteen aan de politie overgedragen. Als de eigenaar zich binnen een jaar niet heeft gemeld, is-ie van ons.’’

Kluizen

Duidelijk is intussen wel geworden dat er in Lelystad veel kluizen onder water liggen, zij het doorgaans leeg. Het gezin heeft er al acht bemachtigd. In een tijdsbestek van amper drie maanden. Opmerkelijk was ook de vangst van een geldlade uit een kassa. De magneet van het Detector Powerteam bleek sterker dan de baksteen die de geldlade tegen de bodem gedrukt had gehouden.

Kalasjnikov

De misdaad tiert kennelijk welig in Lelystad, want de magneetvissers melden dat ze ook kogels hebben opgevist van een AK-47, het beruchte aanvalsgeweer dat is ontworpen door Michail Kalasjnikov. De politie koestert volgens de Staals doorgaans grote belangstelling voor hun vangsten. De politie was vanavond niet voor een reactie bereikbaar.

De familie Staal maakte een gestolen kluis buit. © Foto Freddy Schinkel

De wereld aan troep, paspoorten, pinpasje, en - vroeger - waardevolle spullen hengelen uit Lelystadse sloten en vaarten. © Foto Freddy Schinkel