Man (26) opgepakt voor uitdelen karatetrap aan conducteur op station Lelystad

Voor het ernstig mishandelen van een conducteur is een 26-jarige man uit Lelystad opgepakt. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar moet zich voor de rechter verantwoorden. Dat maakt de politie vandaag bekend. Hulp van het publiek heeft bij de opsporing ‘zeker een rol gespeeld’.

Het waren behoorlijk heftige beelden, die de politie begin dit jaar vrijgaf van de mishandeling die al in november van vorig jaar plaatsvond. Te zien is hoe een conducteur per ongeluk tegen een man aan botst, die daar duidelijk niet van gediend is.

Wat heet: de man bedenkt zich geen tel en deelt meteen een snoeiharde karatetrap uit, vol op de neus van de conducteur. Zijn bekertje koffie vliegt door de lucht en het zichtbaar geschrokken slachtoffer doet wankelend een stap achteruit.

Voor de rechter

Op eigen kracht weet hij achter de poortjes te komen, waarna de dader hem nog wat bedreigingen en verwensingen naroept. Volgens politiewoordvoerder Remco van Straaten is het mede dankzij de reacties op de beelden (waarop de verdacht eerst onherkenbaar en twee weken later herkenbaar werd getoond) dat het gelukt is om een verdachte aan te houden.

De arrestatie gebeurde enkele weken geleden. Daarna is de man verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Wanneer dat plaats heeft, is niet bekend.