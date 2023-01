Man die conducteur vol tegen neus in Lelystad trapt meldt zich niet: politie deelt herkenbare beelden

De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een man die eind november een conducteur mishandelde in Lelystad. Vrijdag verspreidde de politie beelden van de daad met als waarschuwing: meld je bij ons, anders delen we ongeblurde beelden. Dat is nu gebeurd.