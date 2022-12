Markerwaarddijk in beide richtingen gesloten wegens ernstig ongeval

Politie haalt midden in de nacht groep studentes van Marker­waard­dijk nadat ze zijn gedropt

Een groep van vijftien studentes van TU Delft is door de politie in de nacht van dinsdag op woensdag van de Markerwaarddijk gehaald in Lelystad. Ze stonden op een gevaarlijk punt te zwaaien naar het verkeer.

21 december