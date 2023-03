Marvin (49) uit Lelystad wil op het rechte pad blijven, maar mishandelt zoon met kettingslot

FlevoMeer Biblio­theek strikt schrijf­sters Lale Gül en Franca Treur voor lezing in Dronten

Twee populaire schrijfsters zijn op 16 maart te gast in de FlevoMeer Bibliotheek Dronten. In het kader van de 88ste Boekenweek geven Lale Gül en Franca Treur een lezing in de Drontense bibliotheek.