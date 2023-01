Medewerkers jeugdinrichting in Lelystad zien bekend gezicht op tv: gedetineerde in beeld als verdachte

PvdA Noordoost­pol­der heeft al opvolger voor plotseling opgestapte wethouder: ‘Deukje opgelopen’

De PvdA in de Noordoostpolder heeft al een opvolger op het oog voor de plotseling opgestapte wethouder Thomas Gillissen. Deze kandidaat heeft in tegenstelling tot Gillissen wél politieke ervaring en woont bovendien in de gemeente, zegt fractievoorzitter Lilian Mulder. ,,We hebben zeker een deukje opgelopen, ja.’’

10 januari