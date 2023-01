Met amfetamie achter de kiezen laat Alwin (26) ‘spoor van vernielingen’ achter in Lelystad, nu ‘wil hij het niet meer’

Ongeluk in lab Lelystad: medewerker krijgt gevaarlij­ke stof over zich heen

Een medewerker van het bedrijf Biosynth in Lelystad kreeg tijdens het werk een gevaarlijke stof over zich heen, aan het einde van de ochtend. Dat gebeurde in het lab van het bedrijf. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

