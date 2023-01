Muurschildering van Braziliaan Sipros op gebouw in de Waagpassage in Lelystad genomineerd voor beste street art van 2022

Opruimen geknakte windmolen in Zeewolde is begonnen, oorzaak nog niet gevonden

Vattenfall is vandaag begonnen met het opruimen van de ravage die is ontstaan door de afgebroken windmolen in Zeewolde. De windturbine was een ouder model en stond na een foutmelding dinsdagavond stil. Het waaide hard, maar het is nog niet duidelijk of de windmolen daardoor is geknakt. Het opruimen kan een paar dagen duren.

5 januari