Natuurpark Lelystad gaat alle moeflons afschieten vanwege besmettelijke en dodelijke zwoegerziekte

Met pijn in het hart gaat het Natuurpark Lelystad zijn kudde van 15 moeflons laten afschieten. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft namelijk de zeer besmettelijke, ongeneeslijke en dodelijke zwoegerziekte geconstateerd. ‘Dit is helaas de enige manier.’

De zwoegerziekte is een ziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Mensen en andere diersoorten kunnen het niet oplopen. De aandoening gaat gepaard met langzame vermagering, long- en uierproblemen en gewrichts- en hersenaandoeningen. Na een maandenlange lijdensweg sterven de dieren.

De ziekte kwam aan het licht na een reguliere test van de Gezondheidsdienst voor Dieren. ,,We hadden dat niet verwacht’’, reageert woordvoerder Rolf Hendriks van beheerder Flevo-landschap. ,,We hebben juist heel veel geïnvesteerd om deze mooie kudde in stand te houden. Het nieuws valt erg zwaar bij de medewerkers van het park. En we zitten net aan het begin van de lente, als de lammetjes geboren worden. Dat maakt het nog eens extra hard. Maar we kunnen helaas geen enkel dier sparen, ook niet de zwangere.’’

Kiezen tussen verschillende kwaden

Het afschieten en ruimen van de dieren is volgens de parkbeheerders de enige optie. Dat adviseert ook de Gezondheidsdienst voor Dieren, aangezien er geen vaccin of medicijn tegen de ziekte bestaat. Genezing is dus onmogelijk en ook het herplaatsen van zieke dieren is geen optie.

,,Deze moeilijke keuze voelt voor ons ons als het kiezen uit verschillende kwaden, maar zorgt voor het minste lijden van de dieren en dat strookt het meest met ons beeld van dierenwelzijn’’, zo laat Natuurpark Lelystad weten.

Gekrulde hoorns

Met hun lange gekrulde hoorns en een fraai gekleurde vacht waren de moeflons zeer geliefde bewoners van het natuurpark, waar de beheerders ook veel in hebben geïnvesteerd. Ze werden in 2011 geïntroduceerd om, samen met Przewalskipaarden en de later gearriveerde edelherten, de begroeiing kort te houden.

Om het leed in de kudde zo klein mogelijk te houden, zullen de dieren in een zo kort mogelijke periode worden afgeschoten.

Op het moment dat de ziekte zich openbaarde had het park 15 moeflons. Het Flevo-landschap heeft geen plannen om een nieuwe kudde naar het park te brengen.

