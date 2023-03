Nergens in de regio stegen de huizenprijzen de afgelopen tien jaar zo hard als in deze provincie

MET POLL Noordoost­pol­der zet eerste stap naar komst van coffeeshop (maar laat prangende vraag links liggen)

Vermindert het legaal verkopen van hasj en wiet de criminaliteit? En is het beter voor de gezondheid? Antwoorden op die vragen moeten eind dit jaar tot een beslissing leiden of de Noordoostpolder een coffeeshop krijgt. Grote vraag is nog waar de shop moet komen.