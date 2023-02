Nieuw uitkijkpunt bij Lelystad: vanaf reusachtige stoel genieten van omgeving

Booteige­naar (35) uit Lelystad in gezicht gespuugd na worsteling met ongewenste gast

De eigenaar (35) van een bootje in het Gelderse Diep in Lelystad is door een ongewenste gast in het gezicht gespuugd. Hij wilde de vreemdeling, een 32-jarige man zonder vast woonadres, aanhouden omdat hij lag te slapen op zijn boot, maar daar ging de man niet mee akkoord. Daarop ontstond een worsteling.