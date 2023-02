Nog geen spoor van vermiste Paulus (59) uit Lelystad: ‘Betekent niet dat we stoppen met zoeken’

Schuur op Urk verwoest na drie branden in een week tijd: politie vermoedt brandstich­ting

Voor de derde keer in een week tijd is afgelopen nacht brand gesticht in dezelfde schuur op Urk. Bij de laatste brand viel de schuur niet meer te redden. De politie praat over een opmerkelijke situatie en gaat uit van brandstichting.

28 januari