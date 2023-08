Opa (74) uit Lelystad misbruikte kleindochter terwijl oma boodschappen deed: celstraf

Huurder Lelystad die stenen door ruiten buurman gooide kan voorlopig blijven

Op zich was het gedrag van de huurder van een woning aan De Kogge in Lelystad reden genoeg om hem het huis uit te zetten. Maar verhuurder Vesteda heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen en wederhoor toe te passen. Dat oordeelt de rechter in het kort geding dat door de woningverhuurder was aangespannen om de man het huis uit te krijgen.