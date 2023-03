Oplettende burger leidt politie naar winkeldieven die voor 4000 euro aan Nike-kleding wilden stelen

Studenten maken magazine over in Markermeer neergestor­te bommenwer­per

Twaalf studenten uit Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben gezamenlijk een digitaal magazine gemaakt over de Britse neergestorte bommenwerper die in 2020 uit het Markermeer bij Almere werd gehaald. In de bommenwerper werden de stoffelijke resten van vijf Britse en twee Canadese bemanningsleden gevonden. Het magazine besteedt onder meer aandacht aan het levensverhaal van deze mannen.