Overvaller bedreigde caissière met steekwapen in Lelystad: dader nog voortvluchtig met buit

Een ‘ongelofelijk lafhartige daad’. Zo spreekt de politie uit Lelystad een dag later over de overval in een Albert Heijn in Lelystad gisteravond. Daarbij is een caissière van de supermarkt bedreigd met een steekwapen. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.

De overval vond gisteravond vlak voor sluitingstijd, rond tien voor tien, plaats bij de supermarkt aan de Neringpassage. Op dat moment waren meerdere personeelsleden aanwezig, evenals een aantal klanten. De overval heeft volgens de politie enorme impact op met name de bedreigde caissière. Er zijn geen gewonden.

Onderzoek

De man is in de richting van de Zilverlinde/Boswijk gevlucht met een onbekende buit, over de inhoud daarvan doet de politie geen uitspraken. Er is nog geen aanhouding verricht. ,,We onderzoeken de zaak’’, meldt woordvoerder Annemieke Rebel. Ze geeft aan dat er na de overval in de omgeving tevergeefs volop is gezocht naar de verdachte, ook de politieheli verleende bijstand.

Al vrij snel na de overval werd er een signalement gedeeld van de vermoedelijke dader. Het gaat om een jonge man, tussen de 15 en 20 jaar oud, van ongeveer 1,75 meter lang, met donkere kleding. Hij droeg een donkere trainingsbroek met aan de zijkant een dikke witte streep. Zijn gezicht was bedekt. Wie informatie of beelden heeft, wordt verzocht zich te melden bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat er een overval is aan de Neringpassage in Lelystad. Eind juni was het in dezelfde supermarkt al eens raak. De vermoedelijke overvaller kon niet veel later worden gearresteerd. En in 2021 waren er twee daders voortvluchtig, nadat zij de naastgelegen Gall & Gall hadden overvallen.

Maatregelen

Het is onduidelijk of er maatregelen worden genomen na deze overvallen. Een belletje naar het bewuste Albert Heijn-filiaal in Lelystad levert weinig op. Als er wordt gevraagd naar de overval van de avond ervoor, zegt de jongen aan de telefoon: ,,Daar doen wij geen uitspraken over.’’ Hij verwijst naar het onderzoek van de politie.

Bij het hoofdkantoor van Albert Heijn meldt een woordvoerder dat er nooit uitspraken worden gedaan over eventuele maatregelen.

