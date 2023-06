Overwegend bewolkt weer in Lelystad vanochtend

‘Geen gevolgen’ voor ziekenhuis­zorg in Emmeloord na concentra­tie Friese hospitalen

De ziekenhuizen Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen gaan sluiten en bouwen een nieuw ziekenhuis in Joure. Die plannen hebben geen consequenties voor de toekomstplannen in Emmeloord, zegt het Antonius.