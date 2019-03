Peperdure sportwagen in de prak op A6 bij Lelystad: ‘Onderhoud was net klaar’

De donkerblauwe auto - met een nieuwprijs vanaf zo'n 140.000 euro - kwam er minder goed vanaf. De schade is groot. De sportwagen is gisteravond weggesleept door een berger. ,,We gaan ervoor om 'm weer in ere te herstellen, zodat de eigenaar uiteindelijk weer vrolijk de deur uit kan rijden. Hoe lang dat duurt, kan ik niet inschatten. We hebben de auto net drie minuten geleden binnen gekregen.’’



Het komt ‘gelukkig niet zo vaak voor’ dat een Donkervoort de vangrail raakt. Dat de bestuurder ‘er heel netjes uitkwam’, bewijst wel dat de auto veilig is, constateert de sportwagenfabrikant. ,,We maken gebruik van supersterke koolstofvezel. De auto is onnoemelijk sterk.’’