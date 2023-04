Politie onderzoekt ‘harde knallen’ in Lelystad, mogelijk schoten gelost

Marco (48) uit Lelystad vrijgespro­ken van verkrach­ting en mishande­ling ex: ‘Onvoldoen­de steunbe­wijs’

De 49-jarige Marco van der G. uit Lelystad is woensdag vrijgesproken van verkrachting, mishandeling en het kleineren van zijn ex. Volgens de rechtbank is er onvoldoende steunbewijs voor de aantijgingen van de vrouw. De officier van justitie had drie jaar cel tegen hem geëist.