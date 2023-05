Posterplakkers Extinction Rebellion bekeurd in Lelystad: ‘Boodschap belangrijker dan boete’

Vanwege het plakken van posters zijn drie activisten van milieuactiegroep Extinction Rebellion woensdagavond in Lelystad bekeurd. De prijs voor deze burgerlijke ongehoorzaamheid? 150 euro plus 9 euro administratiekosten per persoon.