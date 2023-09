PVV-raadslid Nico Outhuijse uit Lelystad overleden: ‘Hij was een echte volksvertegenwoordiger’

Een berg trotseren in de strijd tegen kanker: team inloophuis Passie Lelystad gaat het doen

De strijd tegen kanker is als het beklimmen van een hoge berg. Met deze gedachte in het achterhoofd beklimt een team van inloophuis Passie in Lelystad, een ontmoetingsplaats voor kankerpatiënten, op 7 en 8 september de berg Mont Ventoux in Frankrijk.