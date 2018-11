Raadsleden bereid tot snelwegblokkade als minister ziekenhuisbeloftes niet nakomt

Raadsleden houden een kleine slag om de arm, maar de lava klotst bij hen na de brief tegen de rand. ,,Als een stad die richting honderdduizend inwoners gaat, geen volwaardig ziekenhuis krijgt, gaan we de barricades op’’, zegt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad, de op één na grootste partij in de gemeenteraad. Hij riep gisteren na de brief in een tweet al op tot actie en suggereerde daarin een blokkade van de A6.



Schoone: ,,We kunnen dit niet meer over onze kant laten gaan, we kunnen als bevolking niet meer afwachten als er geen volwaardig ziekenhuis in Lelystad komt. Het wordt dan tijd om de koppen bij elkaar te steken en op te staan. Ik merk dat de actiebereidheid bij vrijwel alle raadslieden groot is. Dus als er niets verandert, gaan we de straat op. Niets meer, niets minder.’’



Of hij daadwerkelijk de A6 wil blokkeren met collega-raadsleden? ,,We gaan daarover in overleg, we wachten eerst de onderhandelingen nog even af.’’