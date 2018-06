Red de Veluwe schrikt van meetresultaten belevingsvlucht Lelystad Airport: 'Onthutsend'

Het bedrijf Munisense deed, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geluidsmetingen. Die meetresultaten zijn te lezen op een website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actiegroep heeft deze resultaten vergeleken met geluidsniveaus die worden genoemd in het milieueffectrapport.

Overlast

Volgens de stichting zullen omwonenden te maken krijgen met hogere geluidspieken dan tot nu werd aangenomen. Ook is de verwachting dat veel meer Nederlanders met de geluidsoverlast te maken krijgen dan nu bekend is uit de MER-berekeningen.

Woordvoerder Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe had deze uitkomst nooit verwacht: „Samen met zo'n 40 actievoerders heb ik het vliegtuig bij Nijbroek over zien vliegen. We vonden de geluidsoverlast daar wel meevallen. Maar nu we de meetuitkomsten vergelijken met de positieve aannames in het MER, schrikken we toch. Bovendien werd de belevingsvlucht gedaan door een leeg vliegtuig. Een vliegtuig met lading maakt veel meer geluid."