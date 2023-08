Woning in Almere Poort tijdelijk gesloten na explosie

Een woning aan de Noorwegenkade in Almere Poort is voor zes weken gesloten door de locoburgemeester van Almere. Daarnaast heeft een inwoner van Almere, mogelijk de bewoner van de woning, een gebiedsverbod van acht weken gekregen. Eerder deze week was er een explosie bij de woning.