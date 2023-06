Resten Van Cittert gevonden op voormalig terrein van deze motorclub: ‘Mijn vrouw heeft een fotootje van hem laten zien’

Tennisle­raar Lex leek van de aardbodem verdwenen, tot er in Lelystad een bijzondere vondst wordt gedaan

Waar is Lex? Het is een vraag die zijn moeder en zus vele jaren kwelt. De Amsterdamse tennisleraar wordt in februari 1999 voor het laatst gezien en lijkt vervolgens van de aardbodem verdwenen. Zijn wanhopige familie plaatst de ene na de andere oproep en schakelt zelfs paragnosten in, maar Lex van Cittert komt niet terug. Tot er bij een bedrijf in Lelystad een bijzondere vondst wordt gedaan.