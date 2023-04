Roekeloos rijgedrag van Patrick (35) jaagt toekomstige moeder de dood in: ‘Het ging zo snel’

Dit apparaat is het nieuwe wapen tegen hardrij­ders (maar werkt het?)

De politie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen hardrijders: de flexflitser. Deze mobiele flitspaal langs gevaarlijke wegen moet consequente hardrijders weer in het gareel brengen. Automobilisten in Flevoland moeten al oppassen, die in Overijssel en Gelderland binnenkort ook. De hamvraag is: helpt het?