Specialist van St Jansdal ontslagen na ‘ernstig grensoverschrijdend gedrag’

Vervanging verkeers­lich­ten bij oversteek Midden­dreef naar Het Ravelijn in Lelystad

Verkeer rond de oversteek op de Middendreef naar Het Ravelijn en woonzorgcentrum Coloriet De Hoven in Lelystad kan van maandag 3 april tot en met donderdag 6 april wat hinder ondervinden. De gemeente vervangt daar dan namelijk de verkeerslichten. De Middendreef blijft open voor verkeer, via één rijstrook in beide richtingen.