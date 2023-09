Vijf partijen Flevoland boycotten presenta­tie 'klimaatont­ken­ner’ De Lange

De Statenleden van vijf partijen in Flevoland zijn weggelopen bij een presentatie in een commissievergadering van voormalig hoogleraar en voormalig Eerste Kamerlid Kees de Lange over kernenergie. De partijen noemen De Lange een “klimaatontkenner en racist”. De Lange was uitgenodigd door Forum voor Democratie (FVD) en 50PLUS om te praten over thorium.