Stralend zonnig weer in Lelystad vandaag

Plan voor nieuwe, kleine middelbare school in Lelystad: ‘Er is nu geen alterna­tief’

Een groep mensen van buiten Lelystad wil ín deze stad een nieuwe middelbare school beginnen. Dit Majoor Bosshardt Lyceum (MBL) moet in vrijwel alles de tegenhanger worden van het grote Porteum. Dat wil zeggen: kleinschalig en op een groene, ‘beschermde’ plek. ,,Veel leerlingen uit Lelystad gaan naar school in Dronten of Harderwijk. Dat vinden we jammer. Er is nu geen alternatief.’’