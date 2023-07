Stralend zonnig weer in Lelystad vandaag

Razend populair festival Wildeburg is zeer fotogeniek, maar je ziet weinig camera’s: ‘Zonder telefoon maak je het bewuster mee’

Zéér fotogeniek, maar je ziet weinig mensen met een mobieltje in de aanslag op Wildeburg in Kraggenburg. Opgaan in het moment, niet alles door een schermpje bekijken, dat is het motto op het succesvolle festival. Een kijkje op een snikheet evenement dat graag een beetje mysterieus wil blijven. ,,Als je weinig beelden naar buiten brengt, worden mensen nieuwsgierig.’’