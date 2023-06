Thomas (21) uit Lelystad leeft voor padel, maar lééft hij straks ook van padel? ‘Het is niet alleen maar leuk’

Nabestaan­den bezoeken massaal vernield monument in Dronten: ‘Heel blij dat we dit stukje hebben gered’

Bij het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten is het al de hele week een komen en gaan van nabestaanden. Vanuit alle windstreken bezoeken ze het Wilhelminabos in Dronten om met eigen ogen te zien wat hier is aangericht. ,,Het is net een oorlogsgebied’’, zegt Cindy Hageman uit Purmerend. Zij is hier vandaag om de naam van haar Stefan tussen de scherven te vinden.