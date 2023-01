Tour of Art Flevoland biedt beeldend kunstenaars uit de provincie ook dit jaar een podium

Meeloopdag voor jongeren op Warmonder­hof Dronten: wonen, werken en studeren in biologi­sche landbouw

Jongeren die later graag een baan willen in de biologische of biodynamische landbouwsector, kunnen op donderdag 2 februari alvast sfeer proeven tijdens een meeloopdag. Deze wordt gehouden door Warmonderhof in Dronten.

20 januari